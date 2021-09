Ronda posible nueva suba de combustibles

Con la última suba del gas licuado del petróleo, de nuevo trascendieron versiones que señalan que también podría darse el aumento de las naftas y del gasoil, atendiendo a que a nivel internacional siguen creciendo y también se están sumando otros factores que encarecen los costos.

Ayer consultamos con referentes de los principales emblemas privados del mercado como Copetrol, Barcos y Barcos y Rodados, pero no hubo respuesta sobre el particular. Los antecedentes señalan que las dos subas que totalizaron G. 1.200 por litro de las naftas y del gasoil en lo que va del año solo fueron anunciadas y no anticipadas.