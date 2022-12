Ronda por los Clubes

Sportivo Luqueño

Vestuarios y Plateas en plena reparación

Continúan sin parar los trabajos de reparación en el estadio Feliciano Cáceres del club Sportivo Luqueño, con el objetivo de llegar de manera óptima para el arranque del Apertura 2023, que será el 28 de enero.

Recordemos que hasta este año, los aficionados luqueños solo podían acceder a la zona de Gradería Sur para los duelos de local de su equipo. Se puede mencionar que las obras están enfocadas en la zona de Platea y así también en los vestuarios, tanto local como visitante. "Para el 15 de enero estará habilitado el sector de Plateas", afirmó Óscar Estigarribia en charla con FALG, 1080 AM.



Guaraní

Aureliano Torres fue desvinculado del club

El director técnico de la categoría Reserva y encargado de las divisiones Formativas, Aureliano Torres, fue despedido por Guaraní. El club no dio explicaciones de su salida.

En charla con medios radiales manifestó estar “muy dolido con esta decisión de la directiva y la tengo que acatar”, sin dar más detalles de la sorpresiva decisión. Recordemos que después de la culminación del Clausura 2022, Fernando Jubero dejó de ser DT de la Primera División y todo apunta a una renovación en campamento aborigen.

Hasta aquí no hubo una convocatoria oficial en cuanto al inicio de las actividades de la plantilla legendaria, así como lo vienen proyectando los otros equipos de Primera. Está confirmado el nombramiento del nuevo entrenador, el uruguayo Rodrigo López.





Sportivo Ameliano

Ale Samudio: “Quiero jugar la finalísima”

Alejandro Samudio, el mediocampista de Ameliano, fue uno de los grandes responsables de las conquistas del equipo en el tramo final del Clausura y la Copa Paraguay 2022. Llegó a mitad de año a la V Azulada, a préstamo de parte de Guaraní. En charla con ÚH, Samudio confesó que vivió inolvidables experiencias en el club, pero todo dependerá de la dirigencia para su continuidad. “Conseguimos lo impensado por nadie, estoy feliz con este grupo. Mi contrato de préstamo vence a fin de diciembre pero quiero jugar la finalísima (Supercopa Py) ante un grande (Olimpia)”, sostuvo. Alejandro tiene contrato con Guaraní hasta 2023.



General Caballero JLM

Aldama descarta llamado por Barreto

Orlando Junior Barreto Viera, el futbolista polifuncional de General Caballero de Mallorquín, continuará vistiendo la casaca del Rojo mallorquino para la próxima temporada, después de una campaña con mucha regularidad en los torneos Apertura y Clausura 2022.

El titular del club, Julio Aldama, había mencionado que hasta ahora no recibió ningún llamado u oferta concreta por el jugador. También mencionó que en un caso eventual el club solo negociaría el 50% del pase del zaguero de 24 años, surgido en el equipo esteño; el otro 50% seguirá perteneciendo a General Caballero JLM para las posibles negociaciones a futuro.

Por otra parte, los trabajos de pretemporada se iniciarán a mediados del mes de diciembre en San Bernardino.