Ronda por los clubes

Nacional

Bruera destacó sus objetivos y desafíos

Facundo Bruera, que llegó a préstamo por un año con opción a compra, proveniente del Alte. Brown, mencionó: "Hace unos días se pusieron en contacto conmigo, me mostraron mucho interés y me gustó la propuesta en cuanto a los objetivos y desafíos que tiene la institución para esta temporada. Siempre es importante que un equipo piense y se prepare para pelear el titulo a nivel local e internacional”. Por otro lado, Nacional midió a Tacuary ganando 1-0 con gol de Danilo Santacruz. La formación: R. Rodríguez; J. Argüello, Bruno Cabrera, Gastón Benítez y Juan González (R. García), O. Gaona (J. González), C. Arrúa y R. Prieto; Orlando Colmán (F. Costa) y D. Santacruz; Martín Núñez.



APF

Verifican escenarios para Copa de Primera

La Dirección de Competiciones junto a la Comisión de Planificación, Inspección y Seguridad de Estadios, realizaron visitas a los escenarios que esperan ser habilitados oficialmente para albergar los partidos de la Copa de Primera en su temporada 2022.





Los estadios Adrián Jara, Jardines del Kelito, Luis Salinas y el Martín Torres son los recintos deportivos que están ultimando todos los trabajos, a la espera de la habilitación y así recibir los partidos de la Primera División.

Se puede mencionar que el equipo de Resistencia estaría oficiando de local en los Jardines del Kelito (River Plate); mientras que Ameliano en el Martín Torres (Trinidense) y Tacuary en el estadio Adrián Jara (General Díaz), en Luque.





Deportivo Capiatá

Mingo Salcedo toma timón escobero

El DT José Domingo Salcedo, de 38 años, tiene nuevo equipo en el fútbol paraguayo, que competirá en la Primera B en la temporada 2022. El Deportivo Capiatá presentó ayer oficialmente a Mingo como nuevo director técnico, con la gran responsabilidad de volver con el club capiateño a los lugares más privilegiados del fútbol paraguayo. El equipo escobero pasó por una etapa complicada estos últimos años, ya que bajó a la Intermedia (2019) y posteriormente, en el 2021, a la Primera B (tercera categoría).

Últimamente Mingo Salcedo trabajó como entrenador del Sportivo San Lorenzo (Intermedia), y anteriormente estuvo dirigiendo en las inferiores del club Cerro Porteño.