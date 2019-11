Robaron en una humilde escuela y colegio de Misiones

“El jueves no estuvimos en la institución porque tuvimos una olimpiada de docentes, este viernes fui a las 6.30 para iniciar las tareas escolares como es habitual y me percate que la puerta de la dirección fue forzada, rompieron la cerradura, entraron y robaron, cuando entre todo estaba esparcido y nuestros elementos no estaban, para nosotros es un perjuicio enorme lo ocurrido hasta las cucharas de los niños de la escuela se llevaron”, expreso Fabián Ayala Sánchez, director del colegio.

Tras recibir la denuncia los oficiales de la Comisaría 5ª de Santa Rosa iniciaron con las averiguaciones y tras verificar algunas viviendas para llegar a los responsables ya recuperaron parte de lo robado. “A través de la investigación llegamos a la compañía San Rafael dónde vive un hombre con su madre y recuperamos los víveres y el equipo de sonido (...) posiblemente 4 personas las involucradas ya manejamos varios datos sobre ellos”, expresó Efraín Ruiz Díaz personal policial.