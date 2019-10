Roa advierte que se están organizando grupos violentos

La líder del grupo de escrache ciudadano, Esther Roa, advirtió que se están armando manifestaciones violentas similares a lo que sucede en Chile y lo que ocurrió en Ecuador, pero que ella no pretende formar parte porque cree en los reclamos pacíficos.

“A mí muchos ya me están hablando sobre eso, me piden que convoque y aguante 48 horas en una plaza y que ellos van a ir llegando desde el interior del país, pero yo no quiero la violencia, no creo que se pueda construir un país devastado, yo creo más bien en esa masa calma como fue Guatemala, en donde la gente llegó en forma pacífica con sus hijos, con los jóvenes, y ellos lograron sacar presidentes, vicepresidentes, legisladores y cientos de funcionarios corruptos, pero no hubo destrozos”, expresó.