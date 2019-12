Ríos sugiere cerrar Fiscalía, Seprelad y el Poder Judicial

“¿Qué sentido tienen estos órganos si después tenemos que pasar la vergüenza de un Estado extranjero que nos diga: Che, de una vez por todas tomen medidas por esta gente?”, remarcó sobre la decisión de EEUU de prohibir la entrada a ese país a Óscar González Daher, el ex fiscal general Javier Díaz Verón y sus familiares. “Es la decisión de un Estado imperio que maneja el mundo y evidentemente para EEUU estas dos personas llegaron a un nivel de corrupción importante, que cree que no tienen derecho a ingresar a su territorio”, remarcó.

No obstante, mantiene sus críticas contra el imperialismo, cuestionando que no le hayan prohibido la entrada a ex dictadores como Augusto Pinochet, de Chile, y Alfredo Stroessner, de Paraguay. “Estos mataron gente”, recriminó.

Consideró grave que tengan que ser estados extranjeros los que llamen la atención a las instituciones paraguayas que tienen que combatir la corrupción para que reaccionen. “¿Qué estaban haciendo antes los fiscales, Seprelad, los organismos de control del Paraguay, que tuvo que aparecer un Estado extranjero a llamar la atención para que reaccionemos?”, reclamó el liberal.

“Refleja que las instituciones encargadas de combatir la corrupción en Paraguay han capitulado su deber, o sea han renunciado a cumplir una tarea esencial con el Estado, entonces lógicamente de continuar esto así vamos a convertirnos en un Estado fallido”, manifestó el senador.

Acotó que podría ser por complicidad o tráfico de influencias o un montón de causas que se tienen que investigar.

Alegó que muchos países se enfrentan a EEUU cuando se cometen acusaciones, pero en este caso duda que alguien intervenga en defensa de OGD o Díaz Verón. “No es que están inventando. Todo el mundo sabe que OGD tiene problemas, siempre se le cuestionó y los que tenían que investigarlo no hicieron nunca nada”, sentenció.