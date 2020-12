Retraso se debe a falta de proceso y corrupción, dicen

Los problemas del Paraguay son a consecuencia de la corrupción y la falta de procesos, muchos de los cuales se inician y no tienen continuidad. En esto coincidieron varios referentes políticos al cuestionar los últimos hechos que tuvieron relevancia mediática, como el incendio en la Chacarita y la carencia de soluciones para miles de familias, la falta de gestión en la compra de vacunas y el acuerdo secreto que involucró a la Procuraduría, Petropar y una empresa argentina.

El diputado del Partido Patria Querida (PPQ) Sebastián García indicó que los afectados por el incendio en la Chacarita sufren a consecuencia de la “politiquería en instituciones inútiles”, ya que la solución existe, pero es necesario sostener procesos en el tiempo e impulsar políticas públicas.

“El problema es que se llega y prevalecen las prioridades personales o políticas del ministro de turno, que es justamente uno de los motivos por los cuales el MUVH no avanzó nada con la recuperación del Parque Caballero, por ejemplo, que viene siendo impulsada por ciudadanos de la zona y es parte del proyecto de Chacarita Alta”, indicó.

“Entonces en este caso puntual permanentemente hablan de ‘cuántas casas construyen’, pero cero impulsos a políticas urbanísticas, y pasa lo mismo en torno a Chaco’i, al Centro Histórico de Asunción, al proyecto que debe reemplazar al fallido Metrobús, entre otros”, señaló.

INTERESES PARTICULARES

El diputado liberal Celso Kennedy manifestó que la inversión que se realiza desde el Gobierno está enfocada en los intereses particulares. “El Paraguay está retrasado en su desarrollo porque su Gobierno simula invertir en la gente pensando en enriquecer a sus amigos”, subrayó.

Igualmente, destacó que hubo intendentes con buena gestión que lograron algunos avances en sus ciudades. “El poder es el medio para influenciar la conducta de la gente. Si el poder se ejerce con dignidad y honestidad, se convierte en pauta social y a partir de ahí el Estado de derecho y la sociedad presionan en el mismo sentido”, añadió.

ABOGA POR CONTINUIDAD. Por su parte, la ex ministra de Vivienda Soledad Núñez resaltó que la vieja política causa mucho daño a la sociedad y añadió, en el marco de la situación en Chacarita, que existen soluciones que no pueden concretarse porque no se dan continuidad a los procesos.

“La pésima costumbre de no continuar procesos limita nuestra capacidad de obtener resultados”, indicó.

Finalmente, la ex ministra de Cartes indicó que “hace falta más que voluntad, sobre todo, gestión y decisión”.