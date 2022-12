Resultados alentadores de fármaco contra el Alzheimer

Los últimos resultados del ensayo clínico del fármaco experimental lecanemab son “muy esperanzadores” en los casos de diagnósticos tempranos del mal de Alzheimer, por lo que es fundamental que estos avances vayan acompañados de la detección precoz de la enfermedad.

En declaraciones a Efe, la neuróloga y directora de la Unidad de Diagnóstico de Ace Alzheimer Center Barcelona, Vanesa Pytel, ha valorado así los resultados del estudio de fase tres de este fármaco, publicado por The New England Journal of Medicine.