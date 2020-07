Recuento de dos históricos

En diálogo con Fútbol a lo Grande, por la 1080 AM, el experimentado volante de 40 años, nacido en Formosa, República Argentina y nacionalizado paraguayo, expresó: “Libertad es mi hogar. La verdad que conozco todo lo que es el club. Muy Contento por ser parte de este club”. Consultado en cuanto a su retiro, afirmó: “Uno se da cuenta que ya hizo toda su carrera, y en otro club no me quiero retirar. Me retiro en diciembre. Quiero que esté presente toda mi familia (padres, esposa e hijos) así como cuando debuté y también quien confió en mí, Horacio Cartes”, señaló. En cuanto a su estrecha relación con el presidente honorario del club refirió: “Conocí a una gran persona, como es Horacio Cartes. Yo estaba culminado mi contrato con Olimpia (2005), lesionado, y Horacio (Cartes) me llevó así a Libertad; empezó a pagarme sin saber si volvería a jugar”, dijo. “Gracias a esa confianza logramos los objetivos propuestos (campeonatos). Para mí es más que un amigo, es como un padre”, señaló el Patito. En cuanto a su futuro descartó la posibilidad de aspirar cargos como el de entrenador, si bien se ve como un consejero para chicos de las divisiones inferiores.

Histórico e ídolo. Paulo César Da Silva Barrios encamina su tercer año jugando en el club Libertad. Recordó el momento que volvió al país y los clubes que quisieron contar con su fichaje.

Para Da Silva es la segunda etapa en el Gumarelo, anteriormente jugó en el 2002 y 2003, donde se consagró campeón. En cuanto a la actualidad señaló: “Volví en un club estable y acogedor, no hace mucho ruido. El presidente Horacio Cartes me manifestó cuando fui a México (Toluca) que las puertas estaban abiertas para cuando desee volver”.

Da Silva retornó en 2018. “Firmé contrato por dos años en Libertad, cuando volví hace 3 años”. Si bien Paulo es consciente de que a sus 40 años de edad y 25 años de carrera no está ajeno a ser alternativo, mencionó: “Yo igual puedo aportar desde afuera”.