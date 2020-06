Rechazan recurso de juez que se apartó del caso ZI

La Corte Suprema de Justicia no hizo lugar al pedido del juez Aniceto Amarilla de apartarse de uno de los casos que involucra al clan Zacarías Irún, de Ciudad del Este.

La máxima instancia judicial resolvió hacer lugar a la impugnación impulsada por la jueza Marta Isabel Acosta, quien argumentó que las excusaciones en el pedido del juez no fueron debidamente fundadas y no se enmarcaron estrictamente en la norma.

El magistrado Amarilla, miembro del Tribunal de Apelación de Alto Paraná, había solicitado apartarse de la causa, alegando que fue recusado innumerables veces por los denunciantes ante los procesos abiertos a la familia del senador Javier Zacarías Irún y esposa Sandra McLeod.

Afirmó que recibe constantes ataques de medios periodísticos por una supuesta vinculación con el legislador.

“El único lazo que mantuvimos en su momento fue una nucleación política coyuntural”, había detallado.

Según el documento de la Corte, la causal de excusación no es motivo suficiente por la cual deba apartarse. “Es más, no ha aportado pruebas que avalen las notas periodísticas alegadas”, expresaron en su presentación.

EL CASO. La fiscala Josefina Aghemo el 29 de enero pasado acusó a Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeod y demás imputados por lesión de confianza y pidió la elevación a juicio oral del caso por desvío de más de G. 2.100 millones de las arcas municipales de CDE.

En el caso hay innumerables recusaciones y apelaciones.

Bajo la administración de McLeod, ex intendenta de Ciudad del Este, se había registrado el desvío de dinero público para utilizarlo en propaganda electoral y compra de inmuebles en el exterior, según la Fiscalía.

También están acusados el ex intendente interino, ex jefe de prensa y ex director de Finanzas.