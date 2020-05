Rechazan intención de endeudar Itaipú para enfrentar crisis

Se decidió que se elaborará un dictamen en ese sentido para que pueda servir de base a un proyecto de declaración que se presentará en la Cámara Alta.

Tanto los técnicos como los parlamentarios coincidieron en que no es conveniente hacer un endeudamiento y además es inconstitucional.

El parlasuriano Ricardo Canese sostuvo que además de ser ilegal y violatorio del Tratado, la deuda espuria ha sido históricamente una excusa de Brasil para negar el derecho a la libre disponibilidad de energía al Paraguay.

El senador Víctor Ríos se ratificó en su postura de no apoyar de ninguna manera un endeudamiento que es claramente contrario a los intereses de la República.

En representación de Itaipú, Eduardo Viedma consideró enriquecedor el debate e informó que en la binacional no se recibió ningún pedido formal del Gobierno sobre el estudio de un posible endeudamiento de la entidad.

“Por tanto, no existe, no tenemos ningún tipo de documentación, no hay estudio al respecto desde la entidad”, aseguró el emisario.

INTENCIÓN DEL GOBIERNO. El titular de la Comisión Especial, el senador liberal Abel González, le aclaró que trataron el punto porque el ministro de Hacienda, Benigno López, había manifestado que solicitó al Brasil en forma extraoficial analizar esa posibilidad.

El ex titular de la ANDE Pedro Ferreira incluso remarcó que ni siquiera hay condiciones de que Brasil, con su gobierno actual, pueda negociar algo favorable para el Paraguay, pero dejó el análisis a cargo de los políticos.