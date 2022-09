Rechazan casación de ex ministros del MAG Enzo Cardozo y Rody Godoy

Las defensas promovieron casación contra la resolución dictada por el Tribunal de Apelación penal, del 2 de noviembre del 2021, que ratificó la elevación del caso a juicio oral, y rechazó la prescripción de la causa.

Los camaristas habían confirmado la resolución del juez de Garantías, Gustavo Amarilla Arnica, del 23 de abril del 2021, por el que se derivó la causa a juicio oral y público.

Las defensas cuestionaron principalmente el rechazo de la prescripción de la causa, debido a que entienden que el caso ya se extinguió por el paso del tiempo.

No obstante, la Corte señala que el fallo atacado no pertenece al catálogo de resoluciones impugnables por la casación, puesto que no trata ni resuelve el fondo del caso –condena o absolución– así como tampoco se funda en sobreseimientos definitivos relacionados a elementos probatorios decisivos sobre la existencia del hecho.

Con ello, declaran inadmisibles los recursos de casación de las defensas de los procesados Cardozo, Godoy y Azuaga.

SIN JUICIO. En el caso, el juicio oral había iniciado el 17 de agosto pasado, ante los jueces Elsa García, Jesús Riera y Héctor Fabián Escobar, quienes no permitieron que la abogada Carla Marcet interviniera en el juicio oral, por lo que fueron recusados por el abogado Ricardo Preda.

La recusación finalmente fue rechazada y se formó un expediente disciplinario al Dr. Ricardo Preda.

Sin embargo, hasta ahora, no hay fecha ni hora para la continuación del juicio oral que debe iniciarse de nuevo, teniendo en cuenta que pasaron los diez días desde el inicio.

No obstante, la casación que promovieron no fue tenida en cuenta por los jueces, ya que igual iban a iniciar el juicio oral, que fue suspendido por la recusación de la defensa de Rody Godoy.

En el caso, Enzo Cardozo fue acusado por el supuesto desvío de G. 59.552 millones durante su gestión como ministro de Agricultura, mientras que a Godoy se lo procesó por el presunto desvío de G. 8.447 millones. En total, los montos entre los dos ex secretarios de Estado suman G. 68.965.418.419 conforme con la acusación fiscal.

Con respecto a los demás acusados, ya se hizo un juicio oral, bastante largo, ya que hubo cerca de mil testigos ofrecidos por el Ministerio Público.

Ahí fueron condenados por estafa y la sentencia ya se encuentra firme y se halla en etapa de la ejecución de la sentencia.

No obstante, la causa había quedado paralizada con relación a los ex ministros de Agricultura, Enzo Cardozo y Rody Godoy, a más de Maristela Azuaga, por lo que recién ahora se debe iniciar el juzgamiento de los tres procesados.



El otro juicio oral sigue este lunes

Con relación al otro juicio oral contra los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy, continúa este lunes ante los jueces Elsa García, Yolanda Portillo y Héctor Fabián Escobar. Es por el supuesto desvío de G. 3.700 millones. La Fiscalía debe contestar los incidentes planteados por las partes. La defensa de Cardozo, a cargo del defensor público Carlos Arce, planteó la prescripción, porque pasaron más de 5 años de la acusación, la prescripción por el doble del plazo de la pena y la extinción del proceso.