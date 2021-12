Purahéi Soul reclama pago a APA por el tema Desapego

En el segundo punto, menciona que se deben aplicar sistemas de distribución que excluyan la arbitrariedad, bajo el principio de un reparto equitativo entre los titulares de los derechos, en forma efectivamente proporcional a la utilización de las obras.

En el tercer punto dice que APA actualmente es una de las Entidades de Gestión Colectiva conocida mundialmente por su gestión ineficiente, por su desorden administrativo y por su falta de transparencia.

Entre los firmantes también figuran Tierra Adentro, Kchiporros, Talento de Barrio, Humbertiko, Pablo Benegas, Anna Chase, Japiaguar, La Secreta, entre otros artistas.

Contraparte. “Quiero aclarar que APA no maneja discrecionalmente las regalías, estas se distribuyen según la ley, el estatuto y los reglamentos de distribución que ya fueron aprobados ante de que yo sea presidente. Con respecto a las reuniones con el grupo, he estado en todas, menos en una, en la cual me excusé con su mánager. No les he faltado el respeto y lo desmiento categóricamente”, aclara David Portillo, presidente de APA.

El mismo explica que toda la documentación en tela de juicio se remitió a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), órgano contralor de APA y que este jueves se realizará una audiencia para ofrecer un descargo.

“En el comunicado dice que la entidad es ineficiente, pero quiero destacar que yo entré en febrero de este año, con una deuda imposible de pagar y empezamos a negociar con la comunidad internacional para poner todo en regla y tratamos de responder todas las auditorías”, explica.

Portillo también aclara que se han introducido al monitoreo muchas nuevas obras, no solo de la gente conocida. “Ya no existe gente que como antes cobraban G. 180.000.000, porque hay más gente que está cobrando”, refiriéndose a que la misma cantidad de dinero se reparte entre más artistas y le toca menos a cada uno.

“Muchos de los asociados no dimensionan que al postear en redes sociales sin conocimiento cabal están debilitando y perjudicando a la entidad”, finaliza.