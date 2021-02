Pulseada por sedantes: Provisión de lotes llegaría recién en abril

Debido a las restricciones de importación de la materia prima desde Brasil, la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) estima que recién en abril podrán proveer el sedante midazolam al Ministerio de Salud Pública (MSP). En los hospitales públicos hay desabastecimiento de sedantes.

Un lote de la materia prima arriba al país recién en marzo desde Europa del Este; un pedido que se realizó en setiembre del año pasado. Posteriormente, la producción del sedante dura casi un mes, explicó Luis Ávila, representante de Cifarma. “En 25 días más, vamos a recibir (la carga de Europa del Este), con lo cual iniciaremos un proceso de elaboración. Un inyectable como el midazolam tarda un mes en elaborarse. A finales de marzo, en la primera quincena de abril, estaríamos proveyendo. En tanto vamos a tener que seguir con alternativas y cubriendo como se puede”, señaló a ÚH. El representante de Cifarma admitió que no tienen en stock el midazolam. La pandemia quintuplicó la demanda del sedante, que se usa en pacientes con coronavirus (Covid-19) internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios (UCIR). Las farmacéuticas, debido a las trabas, no entregan aún los medicamentos al MSP. En el país se importa la materia prima para la producción en el caso del midazolam. Luis Ávila comentó que primero, desde Brasil, confirmaron el envío de 5 kilos de materia a una de las farmacéuticas asociadas a Cifarma, pero, esta semana comunicaron la anulación del envío del producto. “El miércoles hemos recibido una notificación del Gobierno de Brasil en la cual rechazaban la importación que Paraguay había solicitado de la materia prima de midazolam que fabrica Brasil. Por la cuestión de incremento de casos. Lo llamativo de este pedido es que había sido autorizado en diciembre del año pasado”, refirió. El incremento de enfermos y la alta demanda es la justificación para no autorizar la importación, desde Brasil, que es el epicentro de la pandemia. Cifarma pidió la intervención de la Cancillería para las negociaciones. “Tampoco es una cantidad muy grande. Estamos esperando que de gobierno en gobierno puedan destrabar y poder tener una pequeña partida para elaborar”. “Todos los gobiernos han restringido la exportación de productos que tengan que ver con Covid-19, como medicamentos, insumos, descartables, todo. Primero cubren su necesidad, y sí hay un saldo lo exportan. Creemos que es una situación que vamos a seguir sosteniendo por lo menos hasta mitad de año, porque la situación en el mundo se volvió a recrudecer”, advirtió. STOCK CERO La elevada demanda incidió en la escasez del medicamento en los hospitales públicos. Algunas farmacias son las que disponen aún de los sedantes midazolam o atracurio, con costos que se triplicaron y quintuplicaron desde el inicio de la pandemia, según los testimonios. Luis Ávila sostiene que en las farmacias solo hay una cantidad residual de midazolam. ”En la farmacia privada puede que exista (midazolam), hay alguna cantidad residual, pero no en grandes cantidades”. La carestía incide en que impere la venta de los fármacos de contrabando y a precios exorbitantes, añade al respecto el doctor Carlos Barreto, director de la IV Región Sanitaria. El atracurio no se produce en el país. En el caso de midazolam, la producción es local, pero se importa la materia prima. Las trabas persisten en medio de una segunda ola de la pandemia en la región. Mientras se espera la regularización de las importaciones de la materia prima y la provisión al MSP, los familiares de los pacientes seguirán comprando los sedantes a elevados costos.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



Brasil recula. Informan a farmacéutica que no enviarán 5 kilos de materia prima para fármacos.



RETRASO. Proveedoras locales recibirán otro lote de Europa recién en marzo para producir medicamento.



