“Prohibir internet a los niños no es la solución, sino enseñarles a usar”

Si la adicción de niños y adolescentes hacia plataformas tecnológicas ya significaba una problemática desde hace años, la llegada de la pandemia y con ello el aislamiento intensificó aún más la compleja situación, ante un escenario en que los chicos no tenían opción ni de salir al parque y debían recurrir al mundo virtual hasta para seguir con la escuela.

“La concientización de una navegación segura no ha aumentado en la misma proporción que el acceso a la web. Cuando se usa de forma adecuada y con conocimiento de los peligros y riesgos, utilizar redes sociales no tiene por qué ser una actividad negativa. Sin embargo, no todos los niños y adolescentes son conscientes de estas amenazas”, refiere la licenciada Alma Segovia, máster en sicología clínica.

Considera que padres y educadores deben entender que en internet se tienen las mismas responsabilidades que en la vida real. “No prohibís a tus hijos cruzar la calle, sino que les enseñás cómo cruzar. Y es así que la mejor forma de protegerlos es estando informado”, indica la profesional.

Videojuegos

Para superar cualquier desorden social o familiar derivado del uso excesivo de los videojuegos y extremar medidas en contra de la adicción a estos, la sicóloga entrega los siguientes tips :

Recomienda revisar si existe alguna actividad importante de la vida diaria del menor (educación o recreación en exteriores) que pueda estar siendo desplazada por los videojuegos. Tener extremo cuidado con la forma en que los chicos utilizan las consolas y los juegos que más frecuentes. “Los videojuegos de tipo violento pueden afectarlos de forma considerable. Es importante asegurarse también de que no tengan acceso a videojuegos con temas sexuales”, acota.

Agrega que se deben colocar las consolas en áreas de uso común, tales como la sala o comedor, esto no solo permite controlar el tiempo que pasan jugando sino el tipo de contenidos a los que acceden.

La especialista aconseja jugar con los niños, ya que así aprenden del ejemplo y lo hacen mejor cuando tienen compañía. “Enseñarles cuánto es el tiempo prudente para estar frente a una pantalla”.

Finalmente, destaca que la educación infantil debe empezar desde temprana edad. “No se desvare de los niños prestándoles su celular o consola. Pase tiempo de calidad con ellos y enséñeles que la mejor forma de aprender es con la experiencia vivida en el mundo real”.