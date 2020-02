Productores justifican el uso de maquinarias en Casado

El gobernador José Domingo Adorno sigue sosteniendo que la denuncia es mal intencionada y es para desacreditar el trabajo que beneficia a los pobladores de Casado y a los productores de la zona que nunca antes en otro gobierno departamental han recibido ayuda, comentó.

La institución departamental –expresó– siempre está al servicio de los productores que son pequeños ganaderos que sostienen la economía de la localidad. Exhibió documentos que demuestran el agradecimiento de diversos comités que trabajan sus tierras en Casado.

Las solicitudes que realizan los productores locales de varios asentamientos dedicados a la producción agrícola y la pequeña ganadería son reparación de caminos, arreglo y construcción de puentes, entubado de desagües pluviales, construcción de tajamares, que son hechos con maquinarias de la institución, que así también recibe la contrapartida cuando se requiere de ella para tener acceso a sus lotes y sacar tierras para arreglar caminos.

Alegó que no se puede obviar la necesidad de la gente que trabaja en sus terrenos, que también son ciudadanos que requieren de asistencia. Sobre el presunto uso del equipo vial sostuvo que tal cosa no ocurrió y si se vio maquinarias ingresando en terreno particular es para sacar tierras que se utilizan en arreglo de caminos de la bioceánica. AM