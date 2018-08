Por seguridad se clausura rampa de acceso a Pabellón del Trauma de CDE

La rampa de acceso al sector de urgencias del Pabellón del Trauma del Hospital Regional de Ciudad del Este fue clausurada por seguridad, luego de que informes técnicos refieran que presenta riesgo de derrumbe. Se colocaron cintas de color rojo para impedir la circulación por el sector.

Los pacientes transportados en ambulancias y vehículos particulares podrán acceder hasta Urgencias por la parte posterior y salir por el mismo lugar, por lo que se pide paciencia y consideración a los conductores y usuarios.

“Pasa que esta rampa no fue construida para que crucen vehículos pesados, pero acá sabemos que entran camiones, entran los bomberos con sus vehículos pesados y ese fue el motivo por el que hemos clausurado, hasta su reparación”, refirió el doctor Gustavo Giubi, director de la Décima Región Sanitaria.

“En este momento estamos tomando otras precauciones e indicaciones por parte de Recursos Físicos del Ministerio de Salud para la reparación, basa- do en la denuncia que se hizo (...). Pero estructuralmente no presenta problema, está intacto”, refiere el profesional, al asegurar que el edificio no corre riesgo de derrumbe.

Dijo que están esperando el informe oficial sobre la inspección técnica realizada al edificio para ponerlo a consideración de la comunidad, pero adelantó que por la información que recibió, no hay peligro de que la estructura se venga abajo. “Hay zonas que están con grietas y fisuras, pero corresponde a construcciones posteriores a la obra inicial. Si el techo presenta averías, problemas que se presentaron después de una tormenta; eso se va a reparar en la semana entrante. Las medidas que se están adoptando no van a afectar el funcionamiento del hospital. Lo único que se va a resentir es el ingreso por la rampa hasta que se repare, pero nada más esa rampa”.

LA SITUACIÓN. El edificio también presenta goteras, pero ese problema es algo que se venía arrastrando desde el comienzo. “Yo no sé si era el lugar ideal para la construcción de ese pabellón, que es otro tema, pero de tantas correcciones que se le han hecho, esas correcciones presentan también fisuras, tal vez por el material, o el tipo de reparaciones que se le han hecho a un dibujo inicial, eso fue lo que manifestaron los que saben del tema”, mencionó.

El edificio está dentro del predio del Ministerio de Salud, pero la construcción está dentro de una garantía de 10 años y ahora se cumple 9 años de su edificación. “No sé si se justifica echar todo, pero si lo que se justifica la construcción de un nuevo Pabellón del Trauma y al actual darle otro destino, porque ya es muy pequeño y no estaba diseñado para el uso que hoy se le da”.