Policía suspende cobertura “exclusiva” para Tabesa

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, reveló este fin de semana que existe una orden emitida en 2018 por el entonces juez Silvino Rojas Ramos para brindar resguardo policial permanente a la empresa de Cartes que en ese momento estaba en proceso de traspaso de mando.

“Este Juzgado por resolución policial ha dispuesto ordenar la vigencia del resguardo policial en carácter permanente a favor del presidente de la empresa Tabacalera del Este como la de los directivos y accionistas de la citada empresa”, refiere la orden del juez que posteriormente dejó el cargo.

El comandante de la Policía, comisario Gilberto Fleitas, admitió que desconocía la orden judicial y que recién se enteró luego de un asalto que hubo en el Departamento de Alto Paraná. Mencionó que en este momento ya no existe ninguna cobertura policial a dicha empresa.

“Salió una disposición de la Comandancia que no puede estar un policía en cada camión transportador de mercaderías. Buscaremos otra manera de dar seguridad. Esa disposición es para todos, entre ellos, los camiones de Tabesa. No hay cobertura ahora mismo”, expresó Fleitas en declaraciones a la 1080 AM.

La disposición de la Policía señala que no está permitido el acompañamiento individual a los camiones que transportan las mercaderías de la empresa Tabacalera.

POSICIÓN INCÓMODA. Desde el Ministerio del Interior consideraron que la orden judicial ubica en una situación incómoda a las autoridades policiales.

El presidente Mario Abdo arremetió contra el cartismo durante un mitin que hubo el fin de semana en Paraguarí.

“Todo lo que les acusamos de la mala utilización del poder a esa gente; hoy me enteré: en junio del 2018, cuando yo ya había ganado la presidencia en abril, un juez de Hernandarias saca un oficio a la Policía: la Policía Nacional debe dar cobertura a los directivos de Tabesa, que le tienen que dar cobertura a sus camiones, en vez de cuidar la seguridad a la gente, le tiene que dar cobertura a sus camiones”, sostuvo.

El mandatario remarcó que este hecho “constituye una muestra de la manipulación del poder en beneficio de una dinámica económica de una industria”.