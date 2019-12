Poca acción de paraguayos

En la península itálica los paraguayos no tuvieron una buena tarde ayer. El Genoa (que no contó con Antonio Sanabria) empató 2-2 ante Lecce y sigue en zona de descenso a la segunda categoría de Italia. Se confirmó que Tonny estará volviendo al Real Betis, club que es dueño de su pase ya que los genoveses no harán opción de la compra de su pase que tiene un valor de 11,2 millones de euros.