PMT pide responsabilidad al conducir estos últimos días

Con un audiovisual representando a un agente de la PMT siendo llevado por delante por un rodado, instando a que estas escenas no se repitan ‘‘y vos no termines imputado’’. ‘‘Te pedimos mayor responsabilidad al conducir’’, dice el mensaje.

La PMT da algunas recomendaciones para evitar generar más caos en las calles y avenidas más transitadas de la capital. Lo primero es no apurarse, no estacionar en doble fila, no tapar las bocacalles, seguir las vías alternativas y ‘‘por sobre todo no te alteres’’ porque ‘‘todos queremos llegar y terminar de la mejor manera esta año’’.

La campaña es una respuesta a los hechos de tensión y agresividad registrados en la víspera de Navidad que tuvo como protagonistas a conductores que infringían las normas de tránsito y que se molestaban con el reclamo de los agentes.

Estas situaciones fueron captadas por cámaras de celulares y viralizadas en redes sociales.