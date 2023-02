PMT ahora estará a cargo de polémico director de Mercado 4

El ahora ex director de la PMT manifestó en principio que renuncia para dedicarse a su familia. Pero luego manifestó que se va porque no pudo concretar la implementación de cuestiones tecnológicas que pretendía, como la fotomulta y cámaras de tecnología para seguridad vial, que –consideró– podrían ayudar a multar a los que pasan el semáforo en rojo o que estacionan en lugares prohibidos.

Indicó que el proceso licitatorio tardó más de lo que esperaba. “Quería implementar un proceso de tecnología. Todo el año pasado estuve procurando y no conseguí, entonces quiero volver a casa. Se empezó a estudiar, a analizar, pero no tuvo la celeridad que yo pensé que tendría”, manifestó el también ex director de la Patrulla Caminera.

Aseveró que mientras el sistema tecnológico se usa en todo el mundo, a nivel país se sigue utilizando el “papel carbónico”. Christ Jacobs pretendía la implementación a través de un sistema de concesión. Este proyecto también planteaba ejecutarlo en la Caminera, pero tampoco su plan prosperó.

El cambio de director se da al poco tiempo del anuncio de implementación de estacionamiento tarifado. El consorcio Parxin se quedará con el 40% de las recaudaciones por multa, y con el 65% del ingreso por explotar el espacio público.

MERCADO. El director del Mercado, por su parte, señaló que se maneja su nombre como una posibilidad para ocupar el cargo y que no le desagrada la oportunidad. En su reemplazo adelantó que iría el director de la Policía Municipal de Vigilancia, Ariel Andino.

Villalba se caracteriza por sacar a relucir su lado explosivo durante intervenciones. La última fue a principios de este año cuando a los gritos pidió que los funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) se retiraran cuando fueron hasta el Mercado 4 a realizar controles. Villalba alegó que los funcionarios estatales fueron agresivos.

En febrero del 2022, Villalba protagonizó una golpiza con permisionarios a la salida de un debate televisivo. En mayo de ese año, comerciantes bolivianos denunciaron su actitud prepotente y xenófoba que luego quedaron en evidencia por las propias declaraciones del director a través de las redes. Varios otros videos difundidos también mostraron a un ofuscado director en intervenciones. Ese año, la Junta incluso había encomendado a la Intendencia separarlo del cargo señalando su falta de control emocional. Sin embargo, en su última comparecencia recibió el apoyo político de los ediles.