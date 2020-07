Piden rechazar excepción de inconstitucionalidad de OGD

La Fiscalía solicitó el rechazo de la excepción de inconstitucionalidad promovida por la defensa del ex senador Óscar González Daher, en el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El presidente del Tribunal de Sentencia, Juan Carlos Zárate, le dio trámite a la excepción que planteó la defensa, que pretende anular los audios filtrados, ya que se obtuvieron de forma ilegal.

Además de González Daher, en el mismo caso están procesados el ex senador Jorge Oviedo Matto, el ex secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann, y el ex ministro Carmelo Caballero.

El juicio oral está fijado para el 10 de setiembre.

El fiscal Federico Delfino contestó el traslado y solicitó el rechazo de la excepción promovida por la defensa del encausado.

Ahora, el Tribunal correrá vista a la fiscalía General del Estado, y una vez que conteste, podrá enviar el cuadernillo con la excepción, a la Sala Constitucional de la Corte para que sea resuelta.

En el caso, la Sala Penal rechazó ya la casación que promovió el acusado Carmelo Caballero contra el fallo que elevó el caso a juicio oral y público.

Sin embargo, además de la excepción que plantearon las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto, en representación de González Daher, también están pendientes otras tres acciones de inconstitucionalidad que hasta el momento no fueron resueltas en el Máximo Tribunal.

Con todas estas acciones y la excepción pendientes, el juicio oral podría suspenderse si es que no se resuelven todas las cuestiones pendientes en la Sala Constitucional de la Corte.

Es que las acciones van dirigidas contra las pruebas que se van a sustanciar en el juicio oral, y donde se pide la nulidad en cascada. Es decir, si los audios son nulos, porque fueron obtenidos en forma ilegal, son nulas las actuaciones posteriores, o sea, todo el proceso de los audios.

Según fuentes de la Sala Constitucional, hasta el momento, no se pudo integrar la Corte para resolver los pedidos.