PGN 2021: Alertan sobre inicio de periodo de desorden y estrés fiscal

La decisión del Senado de inflar nuevamente el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021 para más gastos corrientes y endeudamiento, pese a las advertencias sobre el impacto de la pandemia en las finanzas públicas, no cayó bien en analistas económicos que forman parte del sector privado.

El ex ministro de Hacienda César Barreto recordó que las estimaciones indican que ninguna institución podrá generar recursos adicionales para solventar más gastos corrientes, por lo que lo correcto hubiese sido congelarlos para reequilibrar los flujos de ingresos y gastos.

Lamentó que los parlamentarios “no puedan mirar el bosque en su conjunto” para decidir y dijo que se debe considerar que nuestro país ya está en un punto de inflexión en términos de responsabilidad fiscal.

“Nosotros ya estamos considerando un escenario en el cual empezamos un periodo de desorden en las finanzas públicas”, expresó, al momento de agregar que Diputados debe ratificarse en su versión para disminuir la rigidez y el nivel de la deuda.

APARATO. Para Rubén Ramírez, asesor económico de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, estos cambios hacen que el panorama fiscal para 2021 sea, además de incierto, muy difícil de administrar.

Criticó que el sector privado hizo un gran esfuerzo por mantener empleos en la crisis, pero en contrapartida los legisladores aumentan los gastos en salarios y agrandan el aparato público en lugar de destinar recursos a planes para elevar las vacancias laborales, mejorar los servicios públicos o fomentar la recuperación de sectores muy golpeados.

“Vemos que este presupuesto está llevando a una situación de gran estrés fiscal. Se viene un año duro, porque todavía no superamos los riesgos de la pandemia y de las cuestiones climáticas, pero se está alzando el gasto en política, en operaciones del Estado. No hay sostenibilidad ni reciprocidad”, manifestó.

En aumento. El PGN 2021, con las ampliaciones y reasignaciones hechas este miércoles en Cámara Alta, alcanzó los 92,48 billones (USD 13.040,2 millones).

Ese monto implica un aumento de USD 63,7 millones con relación a los USD 12.976,5 millones aprobados en Diputados. La diferencia crece a los USD 126 millones si se compara al monto recomendado por la Comisión Bicameral del Legislativo, donde ya se incluye el incremento del déficit al 4%.

El Senado aprobó creaciones de cargos en UNA e IPS, pago de beneficios salariales al Registro Civil y nuevos préstamos por USD 57 millones. El PGN ahora retornó a Diputados para su reestudio.

Ministro cree que es aún manejable

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, consideró ayer que pese a las modificaciones y reasignaciones hechas en Senado, en líneas generales, considera que el PGN 2021 es aún manejable con herramientas como el decreto reglamentario o el plan financiero.

Tras participar de una reunión con gremios empresariales en el BCP, el jefe del Equipo Económico dijo que lo positivo es que la parte del plan que se financia con recursos del Tesoro (impuestos) no fue alterada.

No obstante, Llamosas aclaró que aún no pudieron analizar detenidamente los números finales, ya que esperan que el Senado impacte las modificaciones en el proyecto y luego lo envíe a la Cámara Baja para su reestudio.