Personal de blanco luce dibujo de ÚH

Es así que existen todo tipo de diseños plasmados en los mismos y no podía faltar la creación de Enzo Pertile, dibujante de ÚH. En una reciente publicación, el ilustrador reflejó la fortaleza de aquellos que se encuentran en la primera línea de lucha contra la enfermedad, entre ellos, médicos y enfermeras.

En las redes sociales corre una selfie tomada por cuatro enfermeras, todas usando tapabocas y algunos gorros con el dibujo que Pertile había elaborado para una publicación del 19 de abril pasado. Pertile desconoce la identidad de las protagonistas de la foto, pero está contento con que su dibujo sea empleado para decorar elementos de bioseguridad. “Si es para el personal de blanco, no me molesta. Lo que no quisiera es que se lucre con la imagen”, manifestó.