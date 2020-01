Persiguen y asesinan a un joven en presunto ajuste de cuentas en Ñemby

La víctima del caso fue Sergio Denis Romero, quien estaba al mando de una camioneta Suzuki Vitara de color gris. En el mismo vehículo estaban la novia del fallecido, Jessica González (22), y un amigo, Gustavo López (19), quienes resultaron prácticamente ilesos, según informaron policías intervinientes.

Los tres habían acudido en la noche del sábado a un centro asistencial debido a que López sufrió una quemadura. Ya regresando al barrio Mbocayaty de Ñemby, aproximadamente a las 2.00, según relataron los investigadores, la camioneta fue interceptada por un automóvil de color oscuro sobre la avenida Acceso Sur. Los ocupantes de este automóvil, que sería de la marca Toyota, dispararon contra la camioneta, motivo por el cual Sergio Romero intentó escapar y entró en la calle Capitán Bado.

En la persecución, los disparos hacia el Suzuki continuaron hasta que finalmente Romero perdió el control del rodado y chocó contra una columna, sobre la mencionada calle, a unos 1.000 metros de Acceso Sur.

Tras el choque, uno de los atacantes bajó del automóvil y realizó más disparos contra los ocupantes de la camioneta. Según indicó la Policía, Jessica González tuvo un refilón en la cabeza, pero la herida no reviste gravedad, en tanto que López no tuvo herida alguna y quizás no fue divisado por los atacantes porque se encontraba en el asiento de atrás de la camioneta. En total el vehículo recibió al menos seis disparos, señalaron policías de la zona.

Agentes policiales fueron alertados de lo que ocurrió y llegaron hasta el lugar. Transportaron en una patrullera a Sergio Romero para que sea asistido en el Hospital Distrital de Ñemby. Sin embargo, a pocos metros del lugar pararon el vehículo para tratar de reanimar al joven, pero este finalmente murió.

INVESTIGACIÓN. Investigadores del caso señalaron que una de las informaciones que se manejaron en principio es que el joven fallecido habría tenido problemas con un agente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), también residente del barrio Mbocayaty.

En ese sentido, las personas a cargo de la pesquisa indicaron que no descartan ninguna hipótesis, pero por los datos preliminares y por las circunstancias del crimen, se presume que el trasfondo del hecho es crimen organizado.

Imágenes de cámaras de seguridad de la zona revelaron que eran dos los automóviles que persiguieron a la camioneta. La investigación del caso está a cargo del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía y el agente fiscal de Ñemby José Silguero.