Perdió el prestigio y se debe proteger la imagen de la Selección Nacional

El DT albirrojo contará en defensa con Gustavo Gómez y Fabián Balbuena, en la media cancha Matías Villasanti, probará a Iván Cazal como extremo y pondrá en la cabeza del ataque a Sebastián Ferreira, quien por un test positivo no pudo integrar la primera tanda de viajeros. Otro que volverá es Antony Silva en la portería. Hablando del oponente (clasificado a Qatar), su principal figura es Heung Min Son, que a los 16 años fichó por el Hamburgo, pasando luego por el Bayer Leverkusen, integrando ahora la plantilla del Tottenham. Es capitán de su selección debutando en el 2010 y jugando los mundiales 2014 y 2018, es siempre una atracción y un mimado por su afición. Herido y lastimado por la adversidad contra los brasileños, Corea busca inmediata rehabilitación frente a Chile mañana, que contará con el debut de Eduardo Berizzo como director técnico de la Roja. El juego con Paraguay está programado para el viernes a las 7 de la mañana de nuestro país. Se aguarda un mejor desenvolvimiento de la escuadra nacional, que decepcionó profundamente frente a los japoneses, aumentando el desprestigio que viene arrastrando desde las Eliminatorias. Su pésima ubicación en la tabla y lo expuesto últimamente dejan al descubierto lo mal que anda, agregándose que el proceso debe hacerse con cuidado y con respeto y no simplemente con discursos.Respondieron

Los anotados a Qatar por Sudamérica vencieron en sus respectivos cotejos en la primera exhibición post-eliminatorias. Argentina, sin complicaciones en la Finalissima, derrotó a Italia 3-0; Brasil, ya hemos apuntado, hizo lo propio ante Corea del Sur 5-1, Ecuador frente a Nigeria 1-0 y Uruguay a México 3-0, razón más que suficiente para que los hinchas y la prensa azteca criticaran duramente la gestión del equipo. El Tata Martino no agrandó la situación resumiendo con estas palabras: “No competimos mal contra las potencias, competimos bien hasta que cometemos errores que ellos no cometen. No solo tuvimos problema de definición, también nos faltó volumen y no soportamos cómo manejan ellos la pelota en los espacios". A modo de información, recordemos que México enfrenta en la fecha a Ecuador a las 19:30, en Chicago. Hoy, más temprano, Perú, que está a la expectativa de Qatar, verá a Nueza Zelanda a las 11:30.

Repechajes

Se aguarda la definición de las tres últimas plazas para el Mundial de Qatar. El pasado 1 de junio Ucrania derrotó a Escocia 3-1 y este mediodía por un lugar en la cita cumbre jugará ante Gales, que cuenta con Gareth Bale como su máxima estrella.

En tanto, pasado mañana chocan Emiratos Árabes y Australia, cuyo ganador enfrentará a Perú, posicionado en el quinto lugar de la clasificatoria de la Conmebol. Se cierra toda la cartelera de repechajes el 14 de junio entre Costa Rica y Nueva Zelanda. El Mundial ya tiene su calendario hecho y solo faltan estos partidos para completar los cupos.El puntapié inicial será el 21 de noviembre entre Senegal y Países Bajos.Posibilidad de cambio

Alejandro Domínguez anticipó en Londres que podría cambiarse el formato del sistema de clasificación al Mundial 2026, modificando el todos contra todos y volviendo al sistema antiguo de fases integrado por llaves (dos de tres y una de cuatro). Otra posibilidad sería la utilizada para Estados Unidos 94, con dos grupos de cinco y encabezados cada uno por Brasil y Argentina. No es un detalle menor la cantidad de cupos para el 2026, siendo seis pasajes directos y uno por la media plaza.

De hecho, el titular de la Conmebol pondrá en manos de las diez representaciones la aprobación o no de esta intención de cambio.Siete de nueve

A falta del nombramiento del nuevo orientador de Bolivia (cuyo candidato principal es Sergio Batista), son más de la mitad los entrenadores argentinos en las selecciones de esta parte del mundo. Solo Brasil, Uruguay y la misma Argentina cuentan con técnicos locales. Ecuador tiene a Gustavo Alfaro, Perú a Ricardo Gareca, Venezuela a José Pekerman, Chile a Eduardo Berizzo, Paraguay a Guillermo Barros Schelotto y ahora suma Colombia a Néstor Lorenzo, quien fuera ayudante de campo de Pékerman y con poco recorrido como conductor principal; su único antecedente es haber dirigido a Melgar de Perú, alcanzando los octavos de final en Sudamericana. Su debut al frente de los cafeteros será hoy a las 13:00 cuando mida a Arabia Saudita en Murcia.

Reanudación

En lo doméstico, el fútbol de Primera retornará el lunes 13 de junio, en una agenda ya apretada puesto que tiene que terminar el Apertura el 3 de julio. La programación asigna estos encuentros: Sol de América – 12 de Octubre, Nacional – Tacuary, Guaireña – General Caballero, Ameliano – Olimpia, Cerro – Resistencia y Guaraní – Libertad. La Divisional deberá programar las últimas fechas atendiendo el calendario internacional que cuenta con Libertad y Cerro en la Libertadores y Olimpia en la Sudamericana. El 28 de este mes el Gumarelo visita al Paranaense, el 29 Cerro – Palmeiras y el 30 Olimpia en el Defensores aguarda por Goianiense.