Para Conmebol, Ábila jugó suspendido

La Conmebol confirmó que el delantero de Boca Juniors, Ramón Ábila, quien disputó la fase de grupos y la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, tiene una suspensión pendiente, pero anunció que no habrá castigo para el cuadro argentino.

Esto fue en respuesta al pedido de aclaración por parte del club Libertad, si el jugador estaba inhabilitado para disputar el duelo en el cual Ábila abrió el marcador en la victoria de Boca 2-0 sobre el Gumarelo. Rubén Di Tore, vicepresidente de Libertad, indicó que ya no pueden hacer nada, más que dejar un precedente: “Con esto le decimos que se pongan las pilas, no podemos tener este tipo de irregularidades en una competencia tan importante”. Ábila tiene un partido más de suspensión, motivo por el cual no estará en la ida de los cuartos ante Cruzeiro.