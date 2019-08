Pantera Moray podría regresar a la prisión

La jueza Sandra Silveira citó para el martes 13 de agosto al boxeador Richard la Pantera Moray, quien fue herido de bala en circunstancias extrañas en la noche del miércoles, por lo que podría perder su libertad condicional por no respetar las restricciones que le impusieron.

Moray llegó en la madrugada de ayer al Hospital de Trauma, donde pidió que lo atendieran por heridas que tenía en el brazo izquierdo y en la mano derecha.

El doctor Agustín Saldívar, director del centro asistencial, indicó que según el informe el hombre ingresó por heridas de arma de fuego.

La Pantera, que estuvo en Tacumbú durante seis años y ocho meses cumpliendo una condena de 7 años por robo agravado, está viviendo en un albergue pospenitenciario del Ministerio de Justicia.

La viceministra de Política Criminal, Alejandra Peralta, explicó que se le realizaron exámenes al ex convicto y se determinó que no hubo consumo de drogas. Sin embargo, no se pudo confirmar que haya consumido alcohol. El hombre tenía prohibición de salir del albergue desde las 22.00 hasta las 5.00 de la madrugada.