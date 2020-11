Panorama incierto sobre definición de pedidos de expulsión

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado hasta el momento no dictaminó ni siquiera los pedidos de expulsión de los colorados Rodolfo Friedmann y Javier Zacarías Irún.

En el caso de Friedmann incluso ya junto con su abogado Guillermo Duarte Cacavelos estuvo exponiendo su defensa, pero no fue analizada por la Comisión.

En cuanto a ZI, quien es uno de los integrantes de Constitucionales, todavía no fue convocado como acusado para ejercer su defensa.

A estos dos se sumaron otros dos pedidos, uno para Sixto Pereira, del Frente Guasu, y el otro para el colorado cartista Sergio Godoy.

En la lista de los pedidos no oficializados están los de Pedro Santa Cruz y Hugo Richer, a solicitud de varios gremios ganaderos e industriales.

Otro caso afecta a Fidel Zavala, de Patria Querida, presentado por el Partido Movimiento al Socialismo y el Partido Comunista Paraguayo. De estos pedidos no se hizo cargo al menos hasta el momento ningún senador.

Probablemente, como lo vienen haciendo, los proyectistas de los pedidos de pérdida de investidura seguirán insistiendo en su tratamiento, por lo que resta de este año.

Además, se maneja la información de que se estarían presentando otros planteamientos de expulsión.

El papel de los diputados podría ser determinante, ya que si agilizan el tratamiento de la reglamentación, se podría evidenciar si solamente es una excusa o si realmente hay predisposición para tratar todos los casos en el Senado.

También dependerá de los cambios que puedan darse dentro de la propuesta, y, por último, la decisión que tomará el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, si se sanciona como ley.

POPULISMO. Richer calificó como populismo el intento por parte de sus colegas de insistir en el tratamiento de la pérdida de investidura.

“Godoy el otro día dijo que quería que traten su pérdida de investidura. Me extraña de él, siendo abogado. No se trata de eso. Se trata realmente de la comprobación de la acusación. Si no realmente es populismo”, sentenció.

Considera que el tratamiento de algún pedido de expulsión dependerá de la seriedad de la presentación.

“Si hablamos de una pérdida de investidura tiene que ser sobre la comprobación de acuerdo con lo que dice el artículo 201, porque si no es un todo contra todos”, indicó. “De lo contrario no tiene seriedad y lo único que hace es desprestigiar a la Cámara de Senadores”, remarcó.