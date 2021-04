Pandemia dejará trastornos, estrés, depresión y duelos sin despedida

Carlos Elbo Morales

Lo que vendrá. La carga para el sistema de Salud en la actual pandemia se extenderá más allá del pico de casos de la enfermedad. El sistema de salud deberá contar con más fisioterapeutas disponibles para la atención de los pacientes que salen de terapia intensiva. “Estar más de 15 días en respirador hace que los pacientes salgan con secuelas respiratorias. Cuando salen de una terapia Covid, van a una terapia normal. En muchos casos se van a su casa con traqueotomía”, comentó la doctora Leticia Pintos, directora de Redes y Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública. Ya en su hogar, estos pacientes deben realizar fisioterapia respiratoria y también motora. Esto último debido al tiempo que reciben medicación para estar inmovilizados en la terapia. “Hay muchos pacientes que se olvidan de todo por la medicación que reciben, todo eso es una reeducación en salud. Hay pacientes que tardan cinco meses en recuperarse. Conozco pacientes que estuvieron en respirador y están en silla de ruedas, con ayuda para comer. O sea, pierden pues la fuerza muscular”, detalló Pintos. La referente de salud mencionó que debe haber lugares donde los afectados por un cuadro grave de Covid puedan recuperarse más rápidamente. “Debemos plantearnos más adelante centros de fisioterapia para que estos pacientes se recuperen más rápidamente. Lo urgente a veces nos hace olvidar de las cosas importantes también. Hay hospitales que tienen estos centros, pero no son demasiados“. En cada región debe plantearse la instalación de un lugar donde estas personas puedan realizar su recuperación, tanto del Covid como de cualquier otra enfermedad que requirió internación en UTI, planteó Pintos. Agregó que quienes llegaron a estar en dicha área, al salir incluso se les tuvo que enseñar de nuevo a articular palabras. La situación planteada a futuro, con respecto a la recuperación de los pacientes, es una problemática en varios países. Como ejemplo la doctora citó que en Colombia existen dichos centros, pero no estaban adaptados a este escenario. La fibrosis pulmonar es una de las enfermedades que puede dejar el virus en los casos graves. En ciertos pacientes puede producir daño cerebral o cardiológico a causa de los trombos que se forman, especificó. Desde adentro El daño que causa la enfermedad del Sars-Cov 2 también se expande a la salud mental del paciente, sus familiares y personal de hospitales. El duelo patológico sin despedida es uno de los impactos más fuertes entre los familiares que perdieron a un ser querido, señaló la doctora Mirtha Rodríguez, directora de Salud Mental del MSP. “Fueron duelos no resueltos. Esto es bastante pesado tanto para los familiares como para el entorno cercano”, especificó Rodríguez. El trastorno de estrés postraumático es otra consecuencia que se está viendo en las personas que lograron salir de un cuadro grave. “Tienen sobresaltos en sueños, reviven el momento por el cual pasaron. Esto puede llevar a un cuadro depresivo”. Los trabajadores de la salud soportan una doble carga. Cuidar del paciente y cuidarse a sí mismos y a sus familiares. Se suma el golpe de ver caer a sus compañeros. Estrés, ansiedad, depresión, trastorno postraumático y duelo sin despedida son los problemas que está dejando la pandemia. El Ministerio de Salud, junto con la OPS, puso a disposición de la población un directorio, vía web, para que la población pueda ponerse en contacto con un profesional de esta área. Rodríguez mencionó también que la empatía de la sociedad será clave para hacer más llevadera la situación.



2.924 billones de guaraníes es lo que el Ministerio de Salud Pública ha ejecutado hasta el momento en la pandemia.



163.000 dosis de vacunas llegaron, hasta ahora. Solo para todo el personal de salud se necesitan más de 140.000.



20 millones de guaraníes puede ser el costo de un día de terapia intensiva Covid en un sanatorio privado.



2 millones de guaraníes es el gasto promedio de un paciente hospitalizado, que requiere medicación constante.



Estamos en un momento muy crítico y pedimos encarecidamente a la población cumplir con las medidas.

Hernán Martínez,

Atención Integral a Salud.



Conozco pacientes que estuvieron en respirador y están en silla de ruedas, con ayuda para comer. Algunos tardan hasta cinco meses para recuperarse.

Leticia Pintos,

directora de Redes y Servicios de Salud.



Los que estuvieron en UTI y salieron tienen sobresaltos en el sueño reviviendo lo que pasaron. Eso puede llevar a un cuadro depresivo.

Mirtha Rodríguez,

directora de Salud Mental del MSP.



Otros impactos del tsunami Covid

Las consecuencias de la pandemia, no solo en el país sino a nivel mundial, también son otras aparte de la misma salud.

A las ya citadas en cuanto al tiempo y lo necesario para el paciente, además de la salud mental el aspecto económico no queda de lado.

En las semanas previas al 100% de ocupación actual de camas en UTI, se habló de la cantidad de personas que debían hacer milagros para pagar el costo del tratamiento.

Esto sobre todo para poder cubrir los costos de la medicación, solamente en el sistema público de salud. En el sector privado la cifra se incrementa aún más.

No se sabe aún cuál será el costo económico final para el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta los crecientes gastos de la erogación que demanda el Covid y el posterior impacto en cubrir otras áreas del sistema.

A ello se han sumado las decenas de miles de personas que perdieron sus empleos por el cese de las actividades económicas. Como efecto colateral, el descontento social sube y se traduce en manifestaciones en las calles.