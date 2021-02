Paiva se reclama una “mayor decisión”

“Diría que me faltó mayor decisión, eso es lo que más me critico”, apuntó Paiva en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

En la oportunidad que tuvo frente al arco de Servín, Paiva relató que sintió la presión del defensor. “Estoy tratando de aprovechar las oportunidades que me dan, el jugador estaba muy por encima de mí, quise quitármelo con el chute, pero se me fue ancha”, relató.

Pese a la derrota, el grupo sintió el apoyo del entrenador Néstor Gorosito y así lo evidenció Guillermo. “El profesor estaba feliz con lo que demostramos, con la intensidad de juego y nosotros con lo que él quiere. Vamos a seguir peleando con todo, con la intensidad que tuvimos creo que los goles van a llegar más adelante, creo que vamos a ganar más partidos que perder con lo que demostramos ayer (domingo)”, comentó.

Además se reveló que la baja de cinco jugadores en la previa por casos de Covid impactó al grupo.