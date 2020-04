El sitio web habilitado por el MEC www.aprendizaje.mec.edu.py, principal herramienta oficial para afrontar el proceso educativo en cuarentena, no es utilizado por la mayoría de docentes y estudiantes, cuenta la presidenta de Fedapy. “La plataforma del MEC y todas las estrategias anunciadas no se adecuan a la realidad de las familias. Los jornaleros no pueden salir hoy a trabajar, entonces no tienen plata para el saldo”, asegura la madre.

Indica que muchas personas afirman que los jóvenes siempre tienen para el chat o redes sociales, pero ahora la situación es diferente. “Si las familias no ganan el jornal, la preocupación es qué comer en el día a día, no te cargan saldo, hay que ver la realidad del otro y tener mayor empatía”, remarca Monges. Expresa que esta empatía y solidaridad debe instalarse desde el mismo ministerio educativo. “El ministro y los viceministros insisten en hacer hincapié en que su página funciona, y nadie dice lo contrario, funciona pero no se utiliza por la mayoría de las familias”, indica.

Más atención. Monges también exige al MEC que se comprometa más con la situación emocional y mental de los niños y no solo lo educativo. Hay otro punto que es importante, que no se cuida el aspecto emocional del chico, muchos están encerrados con sus agresores o violadores hoy y eso no se está considerando”, apuntó.

La Fedapy estableció que deben priorizarse contenidos esenciales de cada nivel escolar y no estar cargando de contenidos a diario o tres veces por semana.

“La lectura, cálculos básicos y la investigación esos son temas fundamentales , pero ni sabemos el objetivo del MEC para este año lectivo, si no se quiere perder nomás el año”, agregó.

Economía. El titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos coincidió en que el bolsillo de los directores, docentes y sobre todo de las familias está muy golpeado actualmente.

“Estamos haciendo un monitoreo y hasta ahora lo que la mayoría comentan es que usan más WhatsApp”, expresó el dirigente sindical.