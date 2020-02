Otra vez Samaniego

Sufrida victoria del Gumarelo por 2-1 ante el Kelito, mostrando una cara muy floja, sin que pesen sus figuras y con un penal extremadamente dudoso en el tiempo adicionado, el cual tuvo el OK del VAR, pero en la repetición se duda.

El Kelito hizo un partido excelente, se le plantó de igual a igual al Gumarelo que pelea por campeonar y con un plantel multimillonario. Con un ataque encabezado por Marcelo González, que movía todos los hilos desde atrás, habilitando a los atacantes, siempre encontró mal parada a la defensa repollera, jugando entre el mediocampo y la línea defensiva.

BALDAZO. River siguió con su intención de atacar por las bandas, siempre a las espaldas, pero Ramón Díaz movió el banco y le dio peso a su ataque, con Héctor Villalba que contrarrestaba por la banda derecha y Tacuara Cardozo que ingresaron en la complementaria.

Una gran habilitación de Marcelo González, dejando solo al Loco Pérez, esta vez sí en posición correcta, terminó en el gol de River tras el bombazo del delantero ante un Silva que no pudo hacer mucho y que venía salvando su portería en varias ocasiones. Corrían los 86’ y un gran centro de Cáceres que Cardozo cabeceó a su estilo, hizo que Gavilán dé el rebote y Viera puso el 1-1.

Sin fuerzas para reaccionar, golpeado por el gol, River estaba entre las cuerdas, hasta que Tacuara cayó en el área. Samaniego no dudó y cobró penal que Ferreira no desaprovechó. Otra vez el juez está en el ojo de la tormenta con sus erróneas decisiones, que esta vez no le salvó ni con el VAR incluido.