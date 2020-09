Órganos copados por gente que no llegó por sus méritos

Añadió que “las personas que fueron nombradas para cubrir esas noveles instituciones, llámese la nueva Corte, desde la nueva Constitución, los primeros consejeros de la magistratura y los primeros órganos judiciales, cámaras de apelación y otros. Eso se notó”.

“Los primeros cinco años se notó que esos órganos tuvieron cada uno sucesivos pasos que, al darse el cambio, no fueron acompañados con el mismo espíritu original de la Constitución del 92”, refirió González Macchi.

“Esto porque los partidos políticos empezaron a querer colocar sus personeros, a sus allegados. Cada presidente entraba con una postura de barrer con la Justicia. Eso significaba cambio de jueces desde la Corte Suprema hasta la instancia inferior”, dijo.

“Llegamos hoy, a 28 años de la reforma, y podemos decir que nuestro sistema judicial está en el peor momento, desde la apertura democrática, por culpa de partidos políticos y en particular a los gobiernos de turno, que no vieron o no entendieron que la Justicia como poder del Estado tiene que ser independiente de los otros poderes, pero por sobre todo de los partidos políticos para que pueda ejercer debidamente su función”, acotó.

“Esto llevó a que todos estos órganos que nacieron con una visión democrática de mejorar la institucionalidad de la República, hoy en día están copados por personas que han llegado ahí no por méritos propios sino apuntalados por esquemas políticos”, acotó.

Aseguró que varios demostraron que no pueden ocupar los cargos. Citó al Jurado de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura, y en las últimas tres o cuatro designaciones de la Fiscalía General y fiscalías adjuntas. Dio un voto favorable y gran expectativa con respecto a los últimos ministros de la Corte.