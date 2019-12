“No existe derecho, sino pura política”

“Lo lamentable es la instrumentalización del Ministerio Público. Aquí no existe derecho, sino pura política. Se apresuraron para imputar sin elementos contundentes, basados exclusivamente en los datos de Soares. Hoy la Comuna de Asunción está atrapada en la dinámica de las internas del Partido Colorado”.



“Nace por liderazgos decadentes en ANR”

“Todo nace por la existencia de liderazgos decadentes en ANR. El presidente Abdo va en declive con su gestión, no despega a más de un año. Horacio Cartes no sabe cuál es su futuro político, ya que se debate entre el espacio público de la política o el espacio privado de una celda de reclusión”.