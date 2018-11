“Olimpia merece ser campeón”

En contacto con Fútbol a lo Grande, por Monumental 1.080 AM, el capitán de Olimpia, Roque Santa Cruz, se refirió a todo lo que implicó la victoria 2-0 ante Libertad y encontrarse con ex compañeros de mil batallas en la Selección Nacional. “Siempre es muy grato encontrarse con los amigos que están en Libertad. En cuanto al juego, fue bastante parejo en los primeros minutos. Después del primer gol nos acomodamos mejor. Ellos tuvieron una chance de empatar, pero después no nos hicieron mayor daño”, recordó el carismático delantero.