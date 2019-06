“Nuestra protesta fue exitosa y habrá más”

Gayet agregó que éste fue el primer paso dentro de un cronograma de protestas ya establecido por Arpy, Amcha y G5, y que si no tienen una respuesta de la entidad procesadora seguirán con medidas más fuertes. “Para nosotros, la gente entendió, acudió y no tuvo ningún inconveniente, pagaron en efectivo y otros medios de pago. No se molestaron en absoluto, no hubo ni una sola queja en todos los restaurantes. Tenemos un chat en donde estamos todos en contacto y no registramos absolutamente ningún inconveniente”, explicó Gayet.

Agregó que los funcionarios de Sedeco estuvieron “molestando” en cuatro locales. “Pero para que ellos se presenten, alguien tenía que haber hecho un reclamo y nadie reclamó nada”, expresó y respondió con ironía cuando se le comentó que el ministro de la Sedeco, Juan Marcelo Estigarribia, había recibido una denuncia de un cliente de El Bolsi: “Seguramente fue (una denuncia) de algún funcionario de ellos”, adujo.

Dijo que los funcionarios se identificaron recién después de ingresar a los locales, por lo que luego los locatarios difundieron sus fotos y ya no les permitieron el ingreso a otros establecimientos.