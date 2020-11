No solo faltan tarjetas del billetaje, también buses en horario nocturno

Las quejas de los usuarios del transporte público no solo son por la falta de tarjetas del billetaje, también por la escasez de buses, especialmente, en horas de la noche y los fines de semana. Aseguran que se da regulada de los colectivos, lo cual dificulta a las personas que salen por la noche de sus trabajos y deben esperar por largas horas el micro. Esto es un dilema para regresar a casa, además de que corren riesgos de inseguridad esperando por varias horas en las calles en horas de la noche.

En varias zonas del área metropolitana, los usuarios de buses reportaron reguladas de colectivos. Señalan que la espera se volvió más larga de lo habitual con la pandemia y aún no se normaliza. Los usuarios también lamentan que después de esperar mucho tiempo un bus, las unidades vienen repletas, lo cual es un peligro en esta pandemia por la aglomeración de personas. Los pasajeros, además de viajar aglomerados, están expuestos, ya que algunos de ellos no utilizan el tapabocas ni cumplen con la medida sanitaria; otros tosen. Asimismo, esta situación pone en riesgo la seguridad de los usuarios en el tránsito por la sobrecarga de pasajeros de los vehículos. VIACRUCIS. Camilo Quintana comentó a Última Hora que la espera de un bus es mayor por la noche. “Un problema que tengo es que cuando salgo de mi trabajo a la noche los colectivos tardan demasiado y regreso a mi casa muy tarde. A veces tengo que caminar muchos kilómetros hasta otra parada para subirme en otro colectivo y después poder trasbordar a mi casa y si no encuentro un bus para trasbordar, tengo que volver caminando”, comentó el usuario. Además lamentó que por falta de la tarjeta muchas personas tuvieron que pasar momentos difíciles. En su caso tuvo que prestar de un familiar para poder viajar. Los usuarios de transporte piden que se dé una solución a la falta de buses en horas de la noche y los fines de semana. Exigen que el Viceministerio del Transporte escuche estas quejas e intervengan. RESOLUCIÓN Tras los múltiples reclamos, el Gobierno sacó la Resolución N° 100/2020, por la cual autoriza excepcionalmente a las empresas de transporte público permisionarias del Viceministerio de Transporte (VMT) el sistema de cobro mixto del pasaje con los medios de pago con tarjetas o efectivo para las personas que no cuentan con su medio de pago electrónico. La presente resolución tendrá vigencia desde el 7 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020. Los pasajeros lamentan que se haya dado mucha improvisación en la implementación del billetaje. José Chávez, un estudiante de Asunción, comentó que usar la tarjeta le parece práctico, pero que no está bien organizado y que también tuvo inconvenientes para regresar a su vivienda al salir de su lugar de estudio. “Me parece bien el billetaje, es una opción para que el país progrese, lo que no estoy de acuerdo es que hay personas de edad que no entienden cómo se utiliza el sistema y les complica recargar o validar en los buses, debe ser mejor organizado para que todos utilicen sin problemas”, manifestó el usuario.



