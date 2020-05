“No estamos cerca del retorno al fútbol”

El doctor Juan Carlos Portillo, director de Redes y Servicios del Ministerio de Salud y representante del MSP para armar el protocolo de retorno a las canchas, fue muy claro en su pensamiento. “No estamos tan cerca del retorno a la etapa competitiva en sí, si bien los clubes hicieron para mantener en movimiento a sus jugadores, no es lo mismo. Habrá un periodo de readecuación física, y ese tiempo será útil para llevar a cabo el protocolo. Es muy prematuro hablar de un retorno, ya no vamos a volver a la normalidad como la conocíamos antes”, expresó en charla con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM).