Nicole Huber, una vida zen para el bienestar

Nicole Huber (5).jpg Vida Zen Yoga Isha Instructora del Isha, la ex modelo Nicole Huber.

Nicole, no para, es instructora de Yoga RYT 500hs y del Yoga Isha J, coach integral de la Salud IIN, facilitadora del método de manejo de estrés Sistema Isha. Además de conductora y productora del programa internacional de televisión Vida Zen y conferencista e influencer del estilo de vida consciente. Ahora bien, ¿qué implican todas estas disciplinas? Dejemos que ella nos explique. Huber inició sus estudios en el Sistema Isha a los 18 años. Su primer contacto fue cuando vivió por 6 meses en la Universidad de las Emociones, en el Centro del Sistema Isha en Uruguay. Un lugar, según contó: “Donde personas de todas partes del mundo, de diferentes estatus sociales, creencias y edades transformaban sus vidas a través de la liberación del estrés emocional”.

EL AMOR-CONSCIENCIA. Uno de los pilares del Isha es amor-consciencia. Ahora bien qué es: “¿Te imaginas poder sentir un espacio de paz, de tranquilidad, de estabilidad interna permanente? Una paz muy terrenal, muy presente, que naturalmente te lleva a confiar en vos misma, a fluir con tus emociones y con las situaciones. Ese espacio tiene muchos nombres paz, fe, intuición, voz interna dentro del Sistema Isha le llamamos amor-consciencia. Y este sistema está diseñado para desarrollar este espacio interno tan anhelado por los seres humano. Es simple, efectiva, sin dogmas, inclusiva” inicia.

Como instructora, Nicole brinda seminarios para entender mejor y sumar a la vida de las personas esta filosofía que denomina liberadora. El movimiento en el país cuenta con 18 instructores y miles de estudiantes en el equilibrio emocional según refiere. Recordamos que las primeras apariciones de Nicole con el público fueron gracias a los reinados y la pasarela. Sobre esa experiencia reflexiona: “Fue aleccionadora, una aventura llena de emociones que me ayudó a descubrir qué me acerca a mi propósito de vida y qué no. Me dieron una plataforma para que mi voz sea escuchada y gran parte de lo que soy hoy o mismo esta entrevista es gracias a la exposición que esa etapa me dio”, concluye.

Nicole Huber (4).jpg En armonía. Nicole es instructora de Yoga. Con la práctica de la técnica promueve la armonía del cuerpo , la mente y el espíritu para el bienestar.

EN LA WEB. Desde ww.nicolehuber.com los interesados pueden participar de clases de yoga, alimentación consciente, meditaciones guiadas, seminarios del Sistema Isha. El programa tiene varias áreas que Nicole separa en: Interior, del cuerpo y la alimentación. Además de la sección que denomina Poderosamente Humana, donde invita en 8 sesiones a realizar un cambio integral desde las emociones.