Nicanor defiende a Mario Abdo y pide dejar de sabotear al Gobierno

Duarte Frutos se encargó de pronunciar el mensaje en representación del Gobierno. En guaraní y parafraseando citas bíblicas, el director paraguayo de la EBY remarcó que cuando los líderes se pelean, el pueblo sufre las consecuencias. “Primero el país, después las rencillas entre los líderes. A veces, los líderes se pelean entre ellos y el pueblo sufre. La Biblia dice que cuando los gobernantes se pelean, el pueblo gime”, sentenció.

Nicanor dijo que a pesar de que hay posturas diferentes, no hay que pelearse ni sabotearse.

Agregó que conoce a muchos sacerdotes, pero pocos son los que caminan al lado de su pueblo.

Aseguró que bajo la administración de Mario Abdo harán la mayor cantidad de ruta de todo tiempo para beneficio del pueblo. “Hay muchos que quieren que nos debilitemos, que nuestra esperanza se marchite”, fustigó ante las críticas.

manipulación. Dirigiéndose a los jóvenes que recibieron las becas del Gobierno, Nicanor pidió a los mismos que abran los ojos y que no creen todo lo que escuchan. “Ustedes están estudiando, tienen conciencia crítica, deben reflexionar sobre lo que escuchan, deben pensar por sí mismos. No dejen que otros piensen por ustedes. No dejen que sean pensados por otros; por los que tienen poder para manipular la realidad”, dijo.

Remarcó que muchas obras están siendo ejecutadas en este momento, como en el área de salud.

Agregó que “hay que tirar siempre la semilla” y la única que “nunca va a germinar es la que nunca se sembró”.

Le dijo a Mario Abdo que hay que dejar que le sigan tiroteando al Gobierno. “Mucho ya nos acertaron. Nadie le tira con piedra al árbol que no da frutos. Nadie le patea al perro muerto” aseveró. Pidió evitar que la maldad venza el optimismo y la esperanza.

Dijo que al mirar la televisión y leer los diarios, algunos se creen expertos que se fueron a estudiar en una pequeña facultad y luego vienen a dar cátedras de la situación del país. “No hay necesidad de tener un gran título para conocer la necesidad del pueblo”, disparó el ex presidente.



Nicanor Duarte Frutos,

director paraguayo EBY.