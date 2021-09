Nelson Haedo prepara una despedida con sus amigos

El ex delantero de la Selección Paraguaya Nelson Haedo Valdez, en conferencia de prensa, expuso detalles acerca de su partido de despedida.

“Después de que termine el campeonato veremos, posiblemente, en diciembre. Dónde, todavía no sé. El presi Juan José Zapag me ofreció La Nueva Olla y la gente de la APF, el Defensores del Chaco”, explicó el ex mundialista de la Albirroja.