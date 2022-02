Mineur dice que Giuzzio armó show, pero perdió legitimidad

Dijo que el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio armó un espectáculo para activar el proceso en los legisladores, pero que tras su destitución por supuestos vínculos con un empresario sindicado como narco, perdió legitimidad.

“Cuando Giuzzio genera todo un espectáculo con su reacción, activa la iniciativa de los legisladores para la presentación del documento (juicio político). Pero la espectacularidad tiene un versus que es la legitimidad”, expresó el diputado llanista.

El legislador fue consultado sobre cuál de los puntos que integran el libelo acusatorio contra la fiscala general cae con el ex ministro del Interior, a lo que respondió que el juicio contra la ministra es político y no jurídico.

“El juicio político tiene la característica de ser sumario, desde el momento que se produce el acontecimiento se produce la dilación, y la dilación no se produce desde el desempeño de una bancada, que no solamente eran los integrantes de nuestra bancada los que no estaban acompañando, porque nosotros teníamos esa información”, dijo.

Manifestó que no se le puede culpar a su grupo de ser los que postergan el juicio político, porque todavía no se ha formalizado.

“Hay un grupo importante de colegas, que no forman parte de nuestra bancada, que están el proceso de evaluación y análisis de la cosa política, jurídica y constitucional que nos tocaba atender. Eso nos da la necesidad de asumir una posición basados en un criterio político”, manifestó a la radio el diputado liberal.



