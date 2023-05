Miggy gana el duelo

En Inglaterra, en juego de regularización por la fecha 25 de la Premier League y, a la vez, en atractivo duelo entre dos futbolistas paraguayos, el Newcastle, de Almirón, despachó contundentemente al Brighton, de Enciso, por 4 goles contra 1, quedando a una victoria de su clasificación a la Liga de Campeones de Europa y a falta de dos fechas para la finalización del certamen inglés.

Mientras Almirón fue titular en la Urracas, reemplazado por Allan Saint-Maximin a los 94’, Enciso ingresó en las Gaviotas a los 56’, por el argentino Facundo Buonanotte. Almirón no solo fue titular y ganó el partido, al contrario de Enciso, sino fue especialmente gravitante para su equipo, tanto en el juego ofensivo como defensivo acostumbrado. El ex Libertad, por su parte, no pudo reprisar, como todo Brighton, la actuación de otras jornadas. Los paraguayos tuvieron un encontronazo muy comentado.