“¿Mi salida a dónde?”, preguntó el DT Garnero

“¿Mi salida a dónde?”, dijo el DT argentino, quien, pese a la calentura del momento que puede significar perder una serie de esa forma y no acceder a la final del torneo, expresó que todo fue por falta de efectividad y contundencia.

“Se dieron muchas situaciones, sobre todo las propias, de no tener esa efectividad y contundencia para meternos en el partido. El rival no desaprovechó, ahí fue la gran diferencia en el juego. Creo que el equipo entendió la situación en que estábamos, lamentablemente no tuvo esa eficacia”, analizó Garnero en la conferencia de prensa.

“Tuvimos mucha gestación y poca efectividad”, remarcó el entrenador gumarelo y los números finales lo avalaron; ya que Libertad tuvo 23 remates (8 al arco) en donde solo pudo marcar un gol, además de obtener el 58% de la posesión del balón con un total de 424 pases.

A futuro. Leonel Vangioni también expresó su parecer pospartido, con una mirada a futuro pensando que la Copa Libertadores 2022 es el gran objetivo de este grupo.

“Nos vamos tristes. Después de una eliminación así te vas mal, se vienen cosas por delante y hay que seguir. Nos duele no poder ganar la Copa, llegamos a una semifinal, estuvimos cerca, tenemos grandes jugadores y no queda de otra que mirar adelante y seguir”, apuntó el lateral argentino repollero.



“La poca eficacia nos hizo no poder meternos en la disputa de la serie. El rival tiene contragolpes muy precisos y eso nos golpeó fuerte”.



“El equipo entendió la situación en que estábamos. Los jugadores deciden en la cancha (por el penal de Viera)”. D. Garnero.



27

derrotas suma Libertad por Copa Sudamericana en 72 partidos, donde ganó 33. Convirtió 83 goles y recibió 74.