Mendicidad y servilismo policial revelados en audios con narcos

Uno de los audios revela una conversación telefónica del comisario principal Edelio Celso Loreiro García, ex jefe de la Comisaría Primera de Pedro Juan Caballero, con el supuesto narco Faustino Ramón Aguayo Cabaña, considerado líder de una organización criminal. El comisario pechea “600 para terminar un baño”, y asegura “estoy a la orden para cualquier cosa”. Los demás policías detenidos tras allanamientos en simultáneo hablaron con Gustavo Fleitas Benítez mano derecha de Aguayo, según explicó el fiscal Hugo Volpe. En otra conversación, el subcomisario Pedro Molinas avisa que su gente “no va a entrar hasta el fondo”, a lo que el interlocutor le ofrece “un millón”, y el jefe policial responde que “no estará nada mal”.

IMPUTADOS. Pedro Molinas, jefe de Lucha contra el Crimen Organizado, Rubén Darío Duarte Jacquet, Mario Figueroa Velázquez, Carlos Éver Navarro Morales, Venancio Bolaños Torres, Luis Carlos Gómez y Sebastián Ramón Silva López, aparte de Loreiro, fueron imputados ayer por cohecho pasivo agravado, asociación criminal y trasgresión de lo previsto en el artículo 39 de la Ley 1340/88 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas. El fiscal solicitó prisión preventiva.



Corrupción. Una vez más a la Policía se lo implica con narcos.



Audiencia. Hoy los 9 imputados están citados ante el magistrado.



Sospechosas conversaciones de agentes policiales con supuestos narcotraficantes



“Hola mi gran amigo. Yo soy el comisario Loreiro. Vine a la Primera de Chirihuelo (…) estoy haciendo un baño acá en la Primera; fui cambiado el treinta y necesito seiscientos para terminar el baño para el personal, terminó mi ladrillo (...) estoy a la orden para cualquier cosa”. Comisario Edelio Celso Loreiro García.



“Esta semana no voy a poder. Estoy de viaje, pero haceme recordar”. Ramón Aguayo, supuesto narcotraficante.



“Encontramos el producto, pero nadie va a admitir que es de ellos; el marihuanero es muy llorón y no quieren pagar. La consulta de si quiere hacer un trabajo sobre el PCC para un trabajo legal, vamos a hacer, hay que armar un grupo comando ... esta gente chera'a”. Subcomisario Pedro Molinas, jefe de Departamento Contra el Crimen Organizado Regional Pedro Juan Caballero.





“Vos como Crimen Organizado te corresponde”. Supuesto narcotraficante con acento extranjero.



"Yo siempre estoy en Crimen Organizado, ¿vamos a trabajar? (...) Está viniendo mi personal para trabajar y para que no entren hacia el fondo". Subcomisario Pedro Molinas, jefe de Departamento Contra el Crimen Organizado Regional Pedro Juan Caballero.



“¿Querés que te pase un millón?” Supuesto narcotraficante con acento extranjero.



“No estará nada mal, y podemos reunirnos hacia la oficina de los Bomberos Voluntarios”. Subcomisario Pedro Molinas, jefe de Departamento Contra el Crimen Organizado Regional Pedro Juan Caballero.





"Soy DUARTE acá local; esta tarde queremos irnos allá". Subcomisario Rubén Darío Duarte Jacquet.



“Después de las 12 me quiero ir, ¿por dónde te vas a ir? El señor ya me dio lo que era tu parte”. Gustavo Fleitas, supuesto narcotraficante.



“Iría por calle 15". Subcomisario Rubén Darío Duarte Jacquet.



“Hola, Patrón... Ahora estamos recorriendo en la patrullera y enseguida vamos detectar si hay algo. Estoy llamando de Ocho; soy el Aguayo ra'y”. Mediante otra comunicación, ese mismo día. Gustavo Fleitas, supuesto narcotraficante.





"En San Liberato está la gente de abigeo; esa es la información que me pasó mi personal (...) eso nomás, pero nosotros vamos a estar atentos las 24 horas acá, Patrón”. Subcomisario Rubén Darío Duarte Jacquet.





"Pasame un número para que te gire". Gustavo Fleitas, supuesto narcotraficante.



“Hablé con el señor que se fue de acá. Él me dijo que 8 kilos de carne le tenían que dar, solamente le dieron cinco kilos (...) Al capataz grande no se le dio nada y está enojado ahora. (haciendo referencia a las sustancias estupefacientes). Gustavo Fleitas supuesto narcotraficante.



“Hoy es mi cumpleaños. Vení vamos a festejar; un secretario nos puede traer conti cero”. Comisario Edelio Celso Loreiro García.