Mayor carga de vacunas llegó de India y esperan aval para aplicar

Todo lo que llegó al país en más de un mes de angustiosa espera por los inmunizantes contra el Covid-19, se superó ayer con el arribo de 100.000 dosis de las vacunas Covaxin, desarrolladas por el laboratorio indio Bharat Biotech.

Se trata del primer cargamento de un total de 200.000 biológicos donados por el Gobierno de la India, como parte de las gestiones realizadas por Cancillería Nacional. La legación diplomática del país asiático se hizo eco de la desesperada búsqueda de antígenos que inició el Paraguay, ante el desplante recibido tanto desde el mecanismo Covax Facility, de OPS/OMS, como por el Fondo Ruso de Inversión. Al primero se le anticipó, en octubre pasado, casi USD 7 millones y de prometer 304.000 dosis de la AstraZeneca, hasta ahora, solo envió 36.000. En tanto, que a los rusos se les pagó cerca de USD 10 millones por 1.000.000 de la Sputnik V y, de momento, solo entregaron 4.000 unidades. Por lo que estas vacunas indias, pese a no contar aún con la autorización para uso de emergencia en esta parte del mundo, arrojan un salvavidas al país que se ahoga en un aluvión de promesas incumplidas y una ataraxia por parte de las autoridades del Gobierno. El segundo lote de esta cooperación está previsto que llegue en breve. “Aparentemente llegarán la próxima semana”, lanzó el ministro de Salud, Dr. Julio Borba. COMPÁS DE ESPERA Un avión de cargas de TAM Airlines trasladó las vacunas Covaxin desde Miami hasta el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, donde aterrizó minutos después de las 15.00. El cargamento fue transportado directamente al Centro Nacional de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), para su inspección general y almacenamiento; en tanto se aguarda su certificación para usarlo en el marco de esta emergencia sanitaria. “Las 100.000 dosis de Covaxin corresponden a 50.000 personas, separadas por intervalo de cuatro semanas”, explicó el doctor Héctor Castro, quien asumió recientemente la dirección del PAI en reemplazo de la renunciante Soraya Araya. La doctora Lida Sosa, viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, indicó que apenas reciban la notificación de autorización, sea de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de México, o de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), de Brasil, van a empezar a inocular las vacunas indias. “Apenas tengamos la autorización, la logística ya está preparada para iniciar inmediatamente. Consideramos que ya en esta semana estaríamos introduciendo en nuestro plan de vacunación esta vacuna y así continuar la campaña de inmunizar al personal de blanco”, sostuvo al referir que la vacunación seguirá durante la Semana Santa. La Covaxin ya recibió el visto bueno de un comité de expertos en México; por lo que estiman que su aprobación saldrá en la brevedad. “Creemos que ya al existir un parecer favorable por parte de un comité técnico asesor, esto no se demorará en más días. No puedo garantizar el tiempo en el cual vamos a tener eso; pero sí puedo decir que al tener ese procedimiento del comité técnico asesor, ya es más corta la posibilidad de la confirmación de una agencia regulatoria como la de México”, señaló el director del PAI Indicó que para ellos, la aprobación de sus pares especializados ya constituye una “garantía sobre la eficacia y seguridad” del biológico. La Dra. María Antonieta Gamarra, directora de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), comentó, a su vez, que está en permanente contacto con sus pares de la región. “Estoy 24 horas sobre México y sobre Brasil para ver porque ambos están ya en la última etapa”, aseguró sobre la certificación de la Covaxin que ya se aplicó a millones de personas en la India y se está utilizando en Irán y Nepal. En Salud esperan inmunizar a todo el personal de salud inscripto, antes del 7 de abril, cuando se celebre el Día Mundial de la Salud.



nuevo virus del siglo



obsequio. Ayer arribaron 100.000 dosis del país asiático, de una donación 200.000 de la Covaxin.



ALCANCE. Esta carga será para 50.000 personas y solo se aguarda el OK de un ente de alta vigilancia.