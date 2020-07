Más Sucesos

Juez cita a la ex presidenta de Petropar

El juez de Garantías Raúl Florentín fijó para el próximo viernes 14 de agosto, a las 8:30, la audiencia de imposición de medidas cautelares para Patricia Samudio, la ex presidenta de Petróleos Paraguayos SA (Petropar), en el caso conocido como del agua tónica.

La diligencia fue fijada recién para agosto debido a que la misma había justamente reclamado que no tuvo acceso al expediente y no prestó indagatoria. Con ello, la Fiscalía le citó para el 10 de agosto a Samudio para la indagatoria, con lo que el juez no tuvo otro remedio que fijarla para la citada fecha, a fin de que la defensa no pida nueva suspensión. También fijó las fechas para los 21 coprocesados.