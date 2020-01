Más Deportes

gfh gfhfgh

fgh

fghhgf



gfh gfhfgh

fgh

fghhgf



sdffd

dfsg

sdf fdsfd



Golf

Paraguayos están en sede del torneo

Golfistas paraguayos ya están en Chile para el Abierto Sudamericano Amateur de golf que se jugará desde mañana hasta el sábado, en el campo del Sports Francés, en Santiago de Chile. Ellos son: Héctor Ortega, Ale Vázquez, James Yoon y Pedro Baek y en damas Sofía García, María Fernanda Escauriza, actual campeona y Giovanna Fernández. Esta será la quinta edición del certamen que fueron ganadas las últimas cuatro por las paraguayas. Sofía García dos veces en Lima, Perú, Milagros Chávez en Buenos Aires, Argentina y el año pasado en campo de Los Leones, en Chile, María Fernanda Escauriza. Hoy es el segundo día de práctica y mañana arranca el certamen de 4 rondas.





Rugby

República de Luque jugará Seven en Mardel

El equipo República de Luque, campeón del torneo Intermedia y clasificado para jugar el Súper 8, se apresta a jugar el torneo Seven Nacional de Clubes, en Mar del Plata, Argentina. La delegación viajará el próximo jueves 16 de enero y el debut del equipo será el sábado 18. Integran la delegación: Mathius Ortiz, Jorge Riveros, Carlos Plate, Ricardo Rojas, Diego Maldonado, Sergio Alvarenga, Andrés Ferreira, Axel Cortaza, José Pane, Miguel Martínez y Stefano Giantorno. DDTT Marcos Gómez, Santiago Pehelan y Diego Albanese. Manager: Édgar Gómez y Marco Méndez. Presidente de la Delegación, Gustavo Zárate. Luego tienen previsto jugar amistoso ante Paraná Entre Ríos.



Futsal

Selección apunta a Eliminatorias del Mundial

La Selección Paraguaya de Futsal/FIFA viene entrenando con miras a jugar las Eliminatorias para el Mundial de Lituania. La fase clasificatoria se jugará en la ciudad de Carlos Barbosa, Brasil, del 1 al 8 de febrero.

La Selección, la base que viajó a Chile para la Copa América, que no se pudo jugar, viene entrenando en el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo, bajo las órdenes de Carlos Chilavert. A doble turno son las actividades, a la mañana desde las 7.00 y a la tarde desde las 15.00.

La Selección jugará tres partidos amistosos ante la Selección de Uruguay, los días martes 14, jueves 16 y viernes 17 en el Polideportivo del Comité Olímpico.