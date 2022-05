Martín Silva y Hernesto, pilares en el esquema

Libertad (38) culminó la fecha 15 con un respiro importante tras la igualdad de Cerro Porteño (35), su inmediato perseguidor y único peligro en la carrera por la corona del Apertura.

Tras la seguidilla, entre Libertadores y la Copa de Primera se puede destacar al portero Martín Silva, que lleva cuatro partidos seguidos en el torneo local sin recibir goles (4-0 vs. 12 de Octubre; 0-1 vs. General Caballero JLM; 1-0 vs. Olimpia y 3-0 Tacuary).